Norra: Venemaa on oht kogu Euroopale

«Koraani põletamist võib näha solvamise või provokatsioonina, ootame, et säärased intsidendid leiavad 2023. aastal aset ka Norras,» ütles sisejulgeolekuameti PST juht Beate Gangås. «Kui säärased intsidendid Norras aset leiavad, kasvab radikaliseerumise ja terrorirünnakute kavandamise oht.»

Norra välisluureameti asejuht Lars Nordrum ütles, et Norra nafta- ja gaasirajatisi võib ohustada Vene sabotaaž. NSMi juht Sofie Nystrøm hoiatas, et Norra gaasi- ja naftarajatiste ründamise korral «kannatab kogu Euroopa».

«Norra on praegu Euroopa tähtsaim energiatarnija,» ütles Nordrum. PST hinnangul on siiski ebatõenäoline, et Venemaa korraldaks sel aastal Norras mõne sabotaažioperatsiooni.