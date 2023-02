USA ärgitab ameeriklasi Venemaalt viivitamatult lahkuma

«Venemaa julgeolekuteenistused on arreteerinud USA kodanikke võltsitud süüdistuste alusel, valinud Venemaal viibivad USA kodanikud välja kinnipidamiseks ja ahistamiseks, keeldunud õiglasest ja läbipaistvast kohtlemisest ning mõistnud nad süüdi kinnistel kohtuprotsessidel või ilma usaldusväärseid tõendeid esitamata,» ütles saatkond.

Vene julgeolekuteenistus (FSB) teatas jaanuaris, et prokuratuur algatas spionaažikahtlustusega Ameerika Ühendriikide kodaniku vastu kriminaalmenetluse.

«Neid (hoiatusi) on (USA) välisministeeriumi poolt viimasel perioodil palju kordi välja öeldud, nii et see ei ole uus asi,» kommenteeris teadet Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.