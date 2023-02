ÜLEVAADE ⟩ Maavärinas ellujäänuid ähvardavad haigused ja varisemisohtlikud majad

Kahramanmaraşe linnas tormasid päästjad ajaga võidu, et tuua kolme meetri sügavuselt maa alt rusudest välja vanaema, ema ja tema laps. «Nad on endiselt elus ja väga heas seisundis. Teeme endast parima, et jõuda nendeni ja mul on väga tugev tunne, et me jõuame,» ütles Reutersile Türgi vabatahtlikku tervishoiumeeskonda juhtiv Burcu Baldauf. «See juba on ime. Pärast seitset päeva on nad seal ilma vee ja toiduta ning heas seisundis.»