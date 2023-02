POSTIMEES KIIEVIS ⟩ Sõda vajutab pitseri ka sõbrapäevale

Natalja. Foto: Olga Sošenko

Natalja (60)

Mina olen selle tähtpäeva jaoks juba liiga vana. Mida selles eas enam armastusest rääkida. Ajad pole ka need. Valentinipäev on rohkem neile, kes on pereinimesed, aga minul meest ei ole. Tõsi, mu lähedased – poeg ja ema – evakueeriti Hersonist Kiievisse, aga mingisugust peotuju ikka pole. Arvan, et naistepäevaga on sama lugu.

Kõige tähtsam, et võidaksime sõja ja see oleks küll üks tähtis pidupäev. Pärast seda võib juba riburadapidi kõiki teisi päevi tähistada. Poleks kunagi osanud arvanud, et oma elus sõda näen. Aitäh kõigile, kes meid on aidanud!

Valeria. Foto: Olga Sošenko

Valeria (21)