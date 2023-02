OTSE ⟩ Välisminister peab riigikogus Eesti välispoliitika aastakõne

Väliskomisjoni esimees vaatab oma ettekandes tagasi Riigikogu möödunud aasta tööle välispoliitikas, mille keskmes on olnud Venemaa agressioon Ukrainas. Sutt toob välja, et väliskomisjoni eelmise aasta töö läbiv eesmärk on olnud liitlaste ühtsuse tugevdamine.