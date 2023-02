IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Ukraina suudab üksusi varustada Slovjanski-Bahmuti tee kaotamise kiuste

Sellest, et eelmise ööpäevaga kaotas Venemaa 560 sõdurit ja vaid mõned üksikud tangid, soomukid ja suurtükid, on näha, et toimus teatud vaibumine, kuigi kõik on muidugi suhteline. Sügisel ja suvel oleks enam kui 500 sõduri kaotustega päevad hinnatud kõrge intensiivsusega lahingupäevadeks. Ilmselt Vene pealetungi esimese laine tagasilöömise järel tekkis vajadust regrupeerumiseks, kuna pidevalt täiesti ühtlast rünnakunivood pole võimalik hoida, kui vastas on efektiivselt tegutsevad kaitsjad.