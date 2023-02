USA jätab väidetavalt nappide varude tõttu pikamaaraketid Ukrainale tarnimata

Pentagoni hinnangud vajalike relva- ja laskemoonavarude kohta on tehtud Politico andmeil enne Venemaa kallaletungi Ukrainale ning neid pole viimase aasta jooksul oluliselt kohandatud, et võtta arvesse Venemaa nõrgestatud võimekust või asjaolu, et Kiiev peab seda sama sõda, mille jaoks USA on varusid kogunud.