Stoltenberg: Soome ja Rootsi üheaegne NATOga liitumine ei ole peaküsimus

NATO kõigi 30 liikme parlamendid peavad enne vastuvõtmist Soome ja Rootsi liitumise ametlikult ratifitseerima. Türgi ja Ungari on ainsad kaks alliansi liikmesriiki, kes pole seda teinud.

Stoltenberg tegi selle avalduse pärast Türgi ettepanekut, et see võiks anda rohelise tule Soome liikmesusele ilma Rootsita.

«Nii et põhiküsimus pole selles, kas Soome ja Rootsi ratifitseeritakse koos. Põhiküsimus on, et nad mõlemad võimalikult kiiresti täisliikmetena ratifitseeritaks,» ütles Stoltenberg NATO liitlaste kohtumise eel.

«Olen kindel, et mõlemad saavad täisliikmeks ja me teeme kõvasti tööd, et mõlemad ratifitseeritaks võimalikult kiiresti,» lisas NATO peasekretär.

Soome ja Rootsi loobusid mullu aastakümneid kestnud sõjalisest mitteühinemisest ning esitasid pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale taotluse liitumiseks NATOga.

Türgi on seni keeldunud kahe riigi liitumistaotlusi ratifitseerimast, eelkõige põhjusel, et Rootsi on keeldunud välja andmast kümneid kurde, keda Ankara kahtlustab seotuses keelatud relvarühmitustega või 2016. aasta ebaõnnestunud riigipöördekatsega.

Ankara reageeris ka raevukalt Rootsi politsei anda luba protestiaktsioonile, mille käigus paremäärmuslane põletas eelmisel kuul Stockholmis Türgi saatkonna ees koraani.

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan on teinud viimastel kuudel selget vahet oma seisukohtades Rootsi ja Soome suhtes ning öelnud, et «saame anda Helsingile teistsuguse vastuse».

Soome kinnitab, et tema suur soov on ühineda NATOga koos Rootsiga.