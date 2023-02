ULATUSLIK REOSTUS ⟩ USA kemikaalirongi põlengupaigast tuleb teateid surnud kaladest ja koduloomadest

Pärast 3. veebruaril toimunud õnnetust olid Ohio võimud ennekõike mures, et Illinois’st Pennsylvaniasse teel olnud kaubarongist valgus välja mürgist ja kergesti süttivat gaasi vinüülkloriidi. Lisaks lendus suures koguses teisi mürkaineid, näiteks fosgeeni ja vesinikkloriidi, rongi laadungi kontrollitud vabastamise ja põlemise käigus.

Nüüd on aga raudteefirma Norfolk Southern Railroad dokumentidest selgunud, et õnnetusse sattunud vagunitest lendus õhku ja valgus pinnasesse veel teisigi toksilisi kemikaale, kirjutas ABC News. Nende seas on etüleenglükool monobutüüleeter, etüülheksüülakrülaat ja isobuteen.