Prigožin tunnistas, et asutas USA valimistesse sekkunud trollifarmi

Wagneri Telegrami kanalil avaldati täna Prigožini avaldus, milles tal paluti vastata väitele, et ta on agentuuri asutaja.

«Vastan rõõmuga,» ütles Prigožin avalduses. «Ma ei ole kunagi olnud lihtsalt Internet Research Agency rahastaja. Ma mõtlesin selle välja, lõin selle ja juhtisin seda pikka aega. See on asutatud selleks, et kaitsta Venemaa inforuumi lääne matsliku ja agressiivse propaganda ja Venemaa-vastase narratiivi eest,» ütles Prigožin.