Poolatarist seitsme lapse ema sünnitas üliharuldased viisikud

Dominika Clarke, kel on juba seitse last vanuses 10 kuud kuni 12 eluaastat, sünnitas pühapäeval Poola lõunaosas asuvas Krakowis viisikud.

«Planeerisime kaheksandat last, ent tuli välja, et neid on rohkem,» ütles ta ajakirjanikele haiglas koos oma britist abikaasa Vince'iga.