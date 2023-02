Arheoloogid avastasid Iraagis pea 5000 aastat vana «kõrtsi»

«Nii et meil on külmik, meil on sadu anumaid valmis serveerimiseks, pingid, kus inimesed said istuda, ning külmiku taga ahi, mida kasutati toidu valmistamiseks,» ütles projektijuht Holly Pittman AFP-le. Tema sõnul on arheoloogidel arusaam, et tegemist oli kohaga, kus tavainimesed said tulla sööma ning mis ei olnud kodune paik.