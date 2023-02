IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Venelaste soomustehnika toeta jalaväepealetung Ukrainas meenutab maailmasõdade paroodiat

Numbritest näib, et Vene okupantide pealetung on tagasi pöördumas Esimese ja Teise maailmasõja paroodia tasemele, kus rünnakule saadetakse suur kogus jalaväge ilma soomustehnika toeta. Pärast sajakonna masina kaotust Vuhledari all toetavad okupantide pealetunge vaid üksikud tankid ja soomukid, lõviosa ründavast jõust on lihtsalt inimmass. Seda massi on hetkel paraku veel üsna palju ja Ukraina väejuhatuse peamine ülesanne on tegeleda vastase rünnakuvõime vähendamisega, olles ise valdavalt kaitses.