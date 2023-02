Kanada peatab vaenulike välisosalejate teadusprojektide rahastamise

«Kanada kõrgelt arenenud teadusökosüsteem on globaalsete avastuste esirinnas, kuid võib olla ka ahvatlevaks sihtmärgiks tegijatele, kes ohustavad meie riiklikku julgeolekut,» ütlesid teadus-, tervishoiu- ja avaliku julgeoleku minister ühisavalduses.

Sellepärast ei rahastata enam granditaotlusi, mis on seotud uuringutega tundlikus teadusvaldkonnas, kui osalised on seotud mõne ülikooli või instituudiga, millel on sidemed Kanada suhtes vaenulikuks peetava välisriigi julgeolekuorganitega, lisasid ministrid.