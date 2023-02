ÜRO palub tänavu Ukraina humanitaarabiks 5,6 miljardit dollarit

ÜRO hinnangul on Ukrainas humanitaarabi vajajaid 21,8 miljonit.

«Peame tegema kõik, mis suudame, et jõuda enim kannatavate kogukondadeni, seal hulgas nendeni, kes asuvad rindejoone lähedal.»

Vajadused on nii suured, et abiorganisatsioonid ei jõua kõigini, aga ÜRO taotleb sel aastal 5,6 miljardit dollarit, et jõuda kõige hädalisemate 15,3 miljonini.