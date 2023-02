Kiirabi kihutab huilgamise saatel Bahmuti lähedasse haavatud Ukraina sõdurite triaažikeskusesse, kus võetakse vastu mehed, kes on kaotanud miiniplahvatuses jäseme või on toodud suurtükirünnaku järel välja kogu piirkonda katvast kaevikuterägastikust – vigastused meenutavad neid, mis olid tavalised Esimese maailmasõja kurikuulsamates lahingutes.

Nagu 1916. aasta lahing Esimese maailmasõja läänerindel Prantsusmaal, on seitsmendat kuud kestev võitlus Bahmuti pärast pikk, verine ja tulemusteta. Kuigi linnast on alles vaid rusud, toovad nii Ukraina kui ka Venemaa Bahmutisse vägesid juurde, et murda välja ummikseisust.

«See on klassikaline Esimese maailmasõja probleem,» ütles USA mõttekoja Center for Strategic and International Studies julgeolekuprogrammi vanemnõunik Mark Cancian. Samas on Ukraina võimalused tema hinnangul piiratud. «Kui see on koht, kus venelased ründavad, pole ukrainlastel muud valikut, kui kaitsta,» lausus Cancian.