Šotimaa esiminister Nicola Sturgeon paneb ameti maha

Millal Sturgeon täpselt ametist lahkub, pole selge. Eeldatatakse siiski, et ta ei tee seda kohe, mis jätab aega talle järglase leidmiseks.

Sturgeon on olnud Šoti parlamendi liige alates 1999. aastast ja 2004. aastal sai temast SNP asejuht. Šotimaa esimene minister ja SNP liider on ta olnud alates 2014. aasta novembrist, mil Sturgeon võttis mõlemad rollid pärast iseseisvusreferendumit üle Alex Salmondilt. Ta on pikima staažiga Šotimaa esiminister.