Pearätiga Selva ei suuda oma raevu talitseda – ta on veendunud, et kümned tema pereliikmed on mattunud Türgi katastroofilise maavärina rusude alla. «Aga päästjad on lahkunud,» nutab ta lõkke kõrval, mis pakub vaid pisukest leevendust lõikava külma vastu.