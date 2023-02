«Me toetame rahu»: Ladina-Ameerika keeldub Ukrainat relvastmast

«Isegi kui nad lõpetavad Colombias prügina, ei anna me Vene relvi üle Ukrainasse viimiseks, et pikendada sõda,» vastas USA läinudkuisele ettepanekule Colombia president Gustavo Petro. «Me ei ole kummagi poole leeris. Me oleme rahu poolt.»

Sarnast sõnumit kordas Brasiilia president Luiz Inácio Lula da Silva: «Brasiilial pole mingit huvi anda edasi laskemoona, et seda kasutatakse sõjas Ukraina ja Venemaa vahel. Brasiilia on rahu riik. Praegu peame leidma neid, kes tahavad rahu – sõna, mida on seni kasutatud väga vähe.»