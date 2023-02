INTERVJUU ⟩ Soome kurdide juht Welat Nehri: Türgi kasutab meid kattevarjuna

Nehri sõnul on Türgi eesmärk viia tähelepanu eemale asjaolult, et NATO liikmesriik Türgi jätkab Ukraina sõja ajal koostööd Venemaaga.

Mis probleem Türgi presidendil ikkagi Põhjamaade kurdide kogukonnaga on?

Kõigepealt tahan rõhutada, et Soome ja Rootsi kurdide kogukond ei ole NATO laienemise vastu. Soome kurdide liit on algusest peale toetanud Soome NATOga liitumist, sest julgeolekuolukord Euroopas on nii palju muutunud pärast seda, kui Venemaa ründas Ukrainat.