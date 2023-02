Hispaania parlament kiitis heaks menstruatsioonipuhkuse

Naised saavad menstruatsiooni ajaks töölt vabaks vaid vähestes maailma riikides, mille hulgas on Jaapan, Indoneesia ja Sambia.

«See on feministliku progressi ajalooline päev,» ütles võrdõiguslikkuse minister Irene Montero enne hääletust.

Hispaania günekoloogia- ja sünnitusabiühingu andmetel kannatab tugevate menstruatsioonivalude all umbkaudu kolmandik naistest.

Menstruatsioonipuhkuse teema lõi poliitikud ja ametiühingud kahte lehte. Hispaania suurimate ametiühingute hulka kuuluv UGT hoiatas, et see võib töökohtades naisi stigmatiseerida, nii et eelistatakse võtta tööle mehi.