Türgi ja Süüria maavärinaohvrite arv kerkis üle 41 000

Ametiisikute ja meedikute andmetel hukkus 7,8 magnituudises maavärinas Türgis 38 044 ja Süürias 3688 inimest. See tõstis ohvrite kinnitatud koguarvu 41 732 inimeseni.

Samas on Türgi mõnes piirkonnas päästeoperatsioonid peatanud ja sõjast räsitud Süüria valitsus on teinud sama enda kontrolli all olevates piirkondades.