IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Putini miinimumprogrammi saavutamise nimel põleb sõjaahjus sügisene mobilisatsioon

Vaadake numbreid vahepeal ka. Võidukas punaarmee suutis jõuludeks teenida oma esimesed sada tuhat «plussi», mida kalmistul märgitakse küll ristina. Aga juba Vabariigi aastapäevaks jõuab ta peaaegu pool juurde panna. Need mastaabid ja juurdekasvu tempo on muljetavaldavad. Praegu põleb sõjaahjus sügisene mobilisatsioon. Kesiganes seal pikka sõda kavandas, praegu on tal miskipärast väga kiire mingi tulemuse saavutamisega.