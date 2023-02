Kremlimeelne oligarh kutsus Facebooki reklaamides Moldova elanikke riiki pöörama

Ilan Shor on Iisraeli päritolu Moldova oligarh, kes juhib populistlikku, venemeelset Shori parteid. Iisraelis eksiilis elav Shor on seotud 2014. aastal Moldova pankadest miljardi dollari suuruse vargusega, teda süüdistatakse ka altkäemaksu võtmises, et kindlustada oma positsioon Moldova panga juhatajana.