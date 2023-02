Eesti saadetud energiavarustus jõudis Ukrainasse

«Venemaa rünnakute tõttu on kahjustada saanud vähemalt pool Ukraina energiasüsteemidest,» nentis välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa). «Sihilikud rünnakud tsiviiltaristu vastu on tõsine rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumine, mis mõjutab elukorraldust ja on pannud elanikud väga haavatavasse olukorda.»

Reinsalu sõnul töötab välisministeerium koos Eesti energiaettevõtetega selle nimel, et tagada Ukrainale vajalik abi ja need abisaadetised ei jää kindlasti viimaseks.

Elektrilevi juhatuse esimehe Mihkel Härma sõnul on amet igati valmis Ukrainat aitama, andes neile tagavarasse jäänud seadmeid. «Ukraina energiataristu on Eesti omast palju suurem ja seda olulisem on igasugune abi. Me kõik teame, kui oluline on elektriühendus. Kiidame välisministeeriumi abi saatmise algatust ning kindlasti ei jää need meie poolt viimaseks,» lisas Härm.