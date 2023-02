Mitte ainult Olaf Scholzi, vaid ka Joe Bidenit piirab Ukraina aitamisel Kremli poolt pikka aega kultiveeritud arusaam, et mängida tuleb venelaste reeglite järgi, leiab Keir Giles, kelle vastne raamat «Venemaa sõda kõigi vastu: ja mida see sulle tähendab» väidab, et idanaaber võitleb vaikselt juba mõnda aega üle maailmas suurema võimu haaramise nimel.

Absoluutselt saaks ja paljusid asju. See, et neid asju ei tehta, on Ukraina toetajate ja ka laiemas mõttes maailma kujutlusvõime piiratus. Me mängime praegu Venemaa mängu Venemaa reeglite järgi ja aktsepteerime nende sõjapidamise viisi.