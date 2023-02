Brexiti-järgne Põhja-Iirimaa parandatud protokoll on käegakatsutavas kauguses

Brexiti-järgsete kaubandusreeglite protokoll, mis sõlmiti Londoni ja Brüsseli vahel, hoiab Põhja-Iirimaad Euroopa ühisturul ja tolliliidus ning on kehtestanud kontrolli kaupade üle, mis liiguvad Ühendkuningriigi ülejäänud aladelt Põhja-Iirimaale.

Tegemist on ääretult ebapopulaarse leppega Põhja-Iiri unionistlike poliitikute seas ning toonud seetõttu kaasa kuid kestnud poliitilise ummikseisu. Britimeelsed Põhja-Iiri elanikud ütlevad, et see lõhestab ülejäänud ÜK ning Põhja-Iirimaa elanikke.

London ja Brüssel on pidanud kuudepikkuseid läbirääkimisi, et leevendada kaubanduslepetega seoses tekkinud pingeid.

Sunak ööbis Belfasti lähistel ning kohtus reedel stormonti peamiste parlamendifraktsioonide esindajatega, püüdes neid veenda toetama muudatusi Brüsseliga sõlmitud tingimustesse.

Kohtumiselt väljunud poliitikud olid ettevaatlikult optimistlikud.

«Selgelt on see tähtis hetk,» ütles Demokraatlik-Unionistliku Partei (DUP) juht Jeffrey Donaldson. «Arvan, et on saavutatud edu mitmes küsimuses ja see on tervitatav. Ent ma leian, et endiselt on mõned valdkonnad, milles lõplik kokkulepe ELiga on endiselt saavutamata.»

Sunak «ütles, et veel on minna, nii et see ütleb mulle, et lepet pole veel sõlmitud», ütles Ulsteri Unionistliku Partei (UUP) liider Doug Beattie.

Protokolli toetava Sinn Féini liider Mary Lou McDonald oli positiivselt meelestatud.

Sunak lahkus kõnelustelt keskpäeva paiku hotelli ega kõnelenud ajakirjanikega.

Downing Streeti pressiesindaja ütles varem, et «kõnelused ELiga jätkuvad» ning et Belfasti kohtumised on osa protsessist, millega parandada praktilisi probleeme ning kindlustada Põhja-Iirimaa koht Ühendkuningriigi siseturul.

Konservatiivne päevaleht The Daily Telegraph kirjutas mitmele Briti allikale tuginedes, et Sunak peaks oma valitsusele ülevaate andma ning leppest avalikkust teavitama parlamendis teisipäeval.

Põhja-Iiri valitsuse töö seiskus eelmise aasta veebruaris DUPi boikoti tõttu.