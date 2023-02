Kallas Müncheni julgeolekukonverentsil: Putini ja kõigi teiste kurjategijate kohtupäev tuleb

Peaminister tõi esile, et Venemaa pole seni kunagi pidanud oma kuritegude eest vastutust kandma – vastupidi, igale agressioonile on järgnenud järgmine. «Meil olid Nürnbergi ja Tokyo tribunalid, aga Moskva tribunali pole kunagi olnud ja see on Venemaale loonud mulje, et ta on karistamatu. Peame peatama Venemaa vallutussõdade lõputu ringi ja saatma selge signaali, et keegi Vene juhtkonnast pole puutumatu,» ütles Kallas. Peaminister lisas, et kui me selles ebaõnnestume, siis ei saa mitte keegi tunda end turvaliselt - karistuseta kuriteod julgustavad ja innustavad uusi julmusi.