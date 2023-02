Kuus eksperti ja üks Ukraina ohvitser otse rindelt annavad ülevaate sõjast 11.–17. veebruarini.

Ukraina on teinud Bahmutis mõned edukad vasturünnakud, kuid olukord on endiselt kriitiline.

Eesti algatus aitaks Ukraina suurtükiväele tagada senine tulevõimsus 200 päeva jooksul.

Vene vägede rünnakuteravik Ida-Ukrainas on endiselt suunatud Bahmuti linna ümberpiiramisele. Üle mitme nädala tegid Ukraina väed seal aga mitu õnnestunud vasturünnakut ja lükkasid venelaste Wagneri üksusi mitmel pool tagasi, selgub ülevaatest, mille Postimees koostas viie Ukraina, Eesti ja Soome miilitaareksperdi ja ühe Bahmuti all sõdiva Ukraina sõjaväelase vastuste põhjal. Postimees avaldab iga nädal kokkuvõtliku ülevaate Ukraina sõjas toimuvast.

Veebruari keskel saab täis juba seitse kuud, kui Vene väed ründavad ägedalt Bahmuti linna, kuid pole sellest hoolimata suutnud Ukraina vägesid sealt minema lüüa. Praegu on näha, kuidas Wagneri üksused teevad suuri jõupingutusi, et vähemalt ühelt tiivalt tungida ukrainlaste Bahmuti garnisoni tagalasse. Proovitud on nii põhjast kui lõunast, aga seni tagajärjetult. Oluline on ka aru saada, et Bahmuti ümbruses käivad lahingud päris pikal lõigul. N-ö Bahmuti kaar, kus käivad ägedad lahingud, on ligi 30 kilomeetrit pikk.

Kui veel eelmisel nädalal tundus, et Ukraina vägede taandumine Bahmutist on aja küsimus, siis selle nädala ukrainlaste vasturünnakud on olukorra positiivsemaks muutnud. Siiski kutsusid Ukraina võimud sel nädalal elanikke linnast viivitamatult lahkuma. Võimude andmetel on siiani Bahmutisse jäänud ligikaudu 6000 elanikku. Enne sõda elas linnas ja selle ümbruses 80 000 inimest.

Raske on ukrainlaste jaoks jätkuval olukord ka Bahmutist 30-40 kilomeetrit põhjapool Kreminna ja Lõmani vahelistes metsades ning Bahmutist sama palju lõunapool Mariinka linna ümbruses. Mariinka on sisuliselt Donetski läänepoolne eeslinn. Ukrainlased on seal pidanud taanduma juba üsna linna lääneserva. Probleem on selles, et Ukraina sõduritel pole seal varsti kuhugi enam varjuda, sest Vene suurtükivägi on linna põhimõtteliselt maatasa tampinud.

Bahmuti jäänud kohalikud elanikud keldris pommivarjendis. Foto: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters / Scanpix

Euroopa liidrid arutasid Müncheni julgeolekukonverentsil Ukraina edasise aitamise võimalusi. Vasakult: Prantsuse president Emmanuel Macron, Poola president Andrzej Duda. Foto: Peter Kneffel / dpa via AP / Scanpix