UKRAINA PÄEVIK 17.02: okupandid teevad pingutusi selleks, et jõuda Bahmuti linna kaitsjate tagalasse tiibmanöövriga. Kuna siiani on lõuna ja läänesuund ebaõnnestunud, siis kogu jõud on suunatud põhjapoolsele pealetungile. Praeguseks see veel ei õnnestu ja üsna tõenäoliselt püsib Bahmuti linn ukrainlaste käes ka Putini kallaletungi alguse aastpäeval nädala pärast.