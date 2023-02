ÜRO Julgeolekunõukogu saadik: Lääs on otsustanud Venemaa hävitada

Lääneriikide suursaadikud süüdistasid omakorda Venemaad julgeolekunõukogu ärakasutamises, sest just Moskva kutsus kokku istungi arutamaks õppetunde, mis on saadud suutmatusest lahendada 2014. aastal alanud konflikti Ukraina ja riigi idaosa venemeelsete separatistide vahel.

Nebenzja väitel on Prantsusmaa ja Saksamaa süüdi, et Ukraina valitsuse ning Luhanski ja Donetski sepratistide vahel sõlmitud Minski leppeid 2014. aastal alanud konflikti lahendamiseks ei täidetud.

Prantsuse suursaadik Nicolas de Rivière ütles, et Venemaa otsustas lõpetada dialoogi vägivallaga, ja tuletas meelde, kuidas Vene asevälisminister Sergei Veršinin 2022. aasta 17. veebruaril julgeolekunõukogus kinnitas, et Minski lepped on ainuke seaduslik alus Ukraina konflikti lahendamiseks ja et jutud Venemaa sõjalisest sekkumisest on alusetud ning tulenevad Lääne paranoiast.