Stoltenberg: ärgem korrakem Hiinaga Venemaa viga

Ukraina sõda on äratanud lääneriikides kartuse, et Hiina võib üritada midagi samalaadset Taiwanis, mida ta peab oma territooriumi osaks.

NATO juhil on kavas ka rõhutada, et liitlased peavad andma Ukrainale Venemaa võitmiseks vajalikke relvi.

«Me peame andma Ukrainale, mida ta vajab, et võita ning jääda kestma suveräänse ja sõltumatu Euroopa riigina,» ütleb Stoltenberg maailma liidrite kohtumisel.

Liitlased eesotsas USA-ga on andnud Kiievile miljardite dollarite eest relvi, kuid Ukraina ütleb, et edukaks vastupealetungiks on neid vaja veel rohkem.