Maavärinadiplomaatia ⟩ Maavärin leevendab Türgi suhteid Armeenia ja Kreekaga

Türgis ja Süürias toimunud maavärin, kus on tänaseks hukkunud juba üle 41 000 on ääretult suur katastroof ning Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) hinnangul Euroopa saja aasta rängim loodusõnnetus. Katastroofi varjus on aga leevendust saanud mitmete riikide suhted Türgiga. Muude riikide hulgas saatsid Türki abi Kreeka ja Armeenia ning mõlema riigi välisministrid korraldasid ka visiidi Türki.