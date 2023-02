ÜRO: tehisintellekt kujutab endast inimõigustele tõsist ohtu

Sel nädalal kutsus enam kui 60 riiki, sealhulgas USA ja Hiina, reguleerima tehisintellekti kaitsetööstuses, tagamaks, et see «ei õõnestaks rahvusvahelist julgeolekut, stabiilsust ja vastutust».

Üha enam on hakatud muret tundma tehisintellekti juhitavate droonide ehk «tapjabottide» pärast, mis on võimelised tapma inimese sekkumiseta ning samuti ohu pärast, et tehisintellekt võib eskaleerida sõjalisi konflikte.