Kallas Münchenis: Eesti toetab Ukraina liitumist nii Euroopa Liidu kui ka NATOga

Peaminister Kallase sõnul tuli üks olulisemaid sõnumeid tänasel lõunaarutelul «Aasta hiljem - Ukraina vabadusvõitlus ja mis saab edasi» Ukraina välisminister Dmõtro Kulebalt. «Kuleba meenutas, et lisaks Ukraina toetamisele tuleb uskuda ka Ukrainasse ja tema võitu. Aasta tagasi siinsamas Münchenis uskusid vähesed, et Ukraina suudab Venemaale vastu seista,» ütles Kallas. «Kogu Eesti rahvas on Ukrainaga. Kui me usume, et Ukraina võidab, siis saame ka anda sellist abi, mis on võiduks vajalik,» lisas ta.

Ukraina toetajate peamine ülesanne on kiire sõjalise abi andmine Ukrainale. «Ukraina vajab kindlust, et relvade ja laskemoona saatmine jätkuvad mahus, mis on piisav sõja võitmiseks,» ütles Kallas. Peaminister lisas, et Ukraina võiduks on vaja suurendada Euroopa kaitsetööstuse tootmisvõimet. «Selleks tuleb kaitsetööstusele anda kindlus ja konkreetsed tellimused. Ukraina kiireks laskemoonaga aitamiseks, olen teinud ettepaneku Euroopa Liidus leida ühine viis Ukrainale laskemoona hankimiseks,» lausus Kallas.

Kallas tõi välja ka selle, et hallid alad Euroopa julgeolekus peavad jääma minevikku. «Need tekitavad ebastabiilsust ja viivad sõjani. Seetõttu toetab Eesti Ukraina liitumist Euroopa Liidu kui ka sõja järel NATOga,» ütles ta. «Ukraina võitleb Venemaa agressiooni vastu ja viib samal ajal ellu suuri muutusi ühiskonnas – juba see, mis nad on saavutanud sõja tingimustes, on muljetavaldav,» lisas Kallas.