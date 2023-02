Reinsalu: mis toimuks, kui Ukraina oleks mullu aprilis sõja kaotanud?

Mis on kõige negatiivsem ja mis kõige positiivsem impulss, mille te siit konverentsilt saanud olete?

Lootsin näha mingit mängu muutvat avaldust mõne maailma liidri poolt. Olgu see üleskutse rahvusvahelise tribunali moodustamisele, olgu see lubadus, et me läheme Vene varade kallale, olgu see lubadus, et me võtame teise paradigma relvaabis.

Ainuke keskne strateegiline sõnum oli minu jaoks Zelenskõi oma – me suudame 2023. aastal sõja lõpetada ja võidu saavutada. Aga ta ütles seda väga diplomaatiliselt: Ukraina on võiduks võimeline ja palus relvi ehk teisisõnu asetas selle vastutuskoorma läänele. Väga õigesti. Kui te ei anna meile piisavalt relvi, siis teie vastutate – see sõda läheb järgmisse ja ülejärgmisse aastasse, määramatusse tulevikku.

Praegu lääneriigid õnnitlevad üksteist, kui suur ühtsus meil on olnud, kui palju me oleme teinud. Aga aus on siin ka kõneleda ka asjust, mida me selle aasta jooksul ei ole piisavalt einud, seda pole ma Münchenis kuulnud üheski arutelu formaadis.