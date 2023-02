Ülemraada esimees: Venemaa tuleb isoleerida nagu viirus

«G7 riigid ei tohi hoida kontakte Venemaaga. Venemaa ei ole see riik, kellel oleks kohta G20-s. Tal ei ole kohta ÜRO Julgeolekunõukogus, samuti 2024. aasta olümpiamängudel Pariisis,» ütles Stefantšuk Müncheni julgeolekukonverentsil.

«Kuid kui Venemaal on veel majanduslikku võimalust jätkata sõda, siis tähendab see, et saktsioonid kuskil ei toimi.»