Ungari peaminister lubas aastakõnes hoida suhteid Venemaaga

«Me hoiame meie majandussuhteid Venemaaga, ja see on see, mida me soovitame ka meie liitlastele,» ütles Orbán.

«Ungari valitsus ei pea realistlikuks väidet, et Venemaa on oht Ungari või Euroopa julgeolekule,» väitis ta.

Selle asemel on Euroopa «sõtta triivimise äärel. Tegelikult ta on juba kaudses sõjas Venemaaga», lausus Ungari valitsusjuht.

«Meile on jäänud ainult üks valik: jääda sõjast kõrvale. See ei ole kerge NATO ja Euroopa Liidu liikmena, kuna seal on kõik teised sõja poolt,» väitis ta.

«Me peame ausalt seisma silmitsi faktiga, et sõda on muutunud jõhkramaks ja julmemaks,» lisas Orbán aastakõnes.

Alates Venemaa tungimisest Ukrainasse mullu veebruaris on Orbán küll mõistnud Moskva agressiooni hukka, kui keeldunud kritiseerimast Vene presidenti Vladimir Putinit nime pidi.

Orbán, kellel olid Putiniga enne Ukraina sõda tihedad sidemed, on ka keeldunud saatma Ukrainasse relvi nii nagu seda on teinud teised ELi liikmed, ning on kutsunud selle asemel kohesele relvarahule ja rahukõnelustele.

Samuti on Orbán süüdistanud ELi sanktsioone Venemaa vastu selles, et need on põhjustanud Ungaris kõrge inflatsiooni.

Ta lubas inflatsiooniga võidelda, öeldes, et «see on nagu tiiger, kes sööb su ära, kui sa teda ei tapa».