Venemaa kukutas vigase veolaeva Progress MS-21 Vaiksesse ookeani

Veolaev eraldatigi ISS-i Vene segmendi väiksest teadusmoodulist Poisk ning seejärel keerasid kosmonaudid Sergei Prokopjev ja Dmitri Petelin selle kaugjuhtimise teel ümber, et pildistada ja filmida oletatavat lekkekohta keres.

Spetsialistid analüüsisid salvestusi, kuid ei leidnud visuaalsel vaatlusel mingeid kahjustusi. Sellepärast lükati veolaeva ookeani kukutamine edasi, et uurida, miks selles rõhk alanema hakkas, ütles Roskosmos. Progress MS-21 otsustati orbiidilt ära tuua pühapäeval.

Vene kosmoseagentuur teatas 11. veebruaril, et ISS-i külge dokitud Progress MS-21 termoregulatsioonisüsteemi küttekeha on hakanud lekkima. Seda seostati Sojuz MS-22 lekkega eelmise aasta detsembris.

«Me pidime kindlaks tegema, et see ei ole süsteemiviga, vastasel juhul võinuks see tekitada samasuguseid probleeme teiste laevadega,» ütles Roskosmose mehitatud kosmoseprogrammide tegevdirektor Sergei Krikaljov.