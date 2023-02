POSTIMEES KIIEVIS ⟩ Ukraina pealinnas mälestati Taevase sadakonna ohvreid

Jaroslav Bondarenko (vasakul) püüdis väärikuse revolutsiooni sündmuste ajal hoida kuumaverelisi noori tagasi, et nad ei tormaks kindlasse surma. Mõne puhul see õnnestus, mõne puhul mitte.

«Neid sündmusi võib lugeda Venemaa kallaletungi ja sõja alguseks Ukrainas. Kõik, mis on üheksa aasta jooksul toimunud, on praeguseks justkui segunenud: esimesed hukkunud Maidanil, seejärel terrorismivastase operatsiooni algus Donbassis. Nüüdseks on sellest kujunenud täiemahuline sõda Venemaaga. Hukkunuid tuleb järjest juurde, muutused on tohutud,» kõneles Bondarenko. «Olen enda arvates hea stressitaluvusega, kuid ikkagi on see kõik raske.»