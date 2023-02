USA: Hiina kaalub Venemaale relvade andmist Ukraina vastu

«Praegune mure põhineb meie käsutuses oleval teabel, mille kohaselt nad kaaluvad surmava toe pakkumist,» ütles Blinken CBS-i saatele Face The Nation.

Küsimusele, mida surmav toetus hõlmaks, vastas ta, et «kõike alates laskemoonast kuni relvade endini.»

Ta ütles Wangile, et «kui Hiina pakub Venemaale ainelist toetust või abi süsteemsetest sanktsioonidest kõrvalehoidmisel», on sellel tagajärjed, ütles välisministeeriumi ametnik.

Kokkuvõttes näib, et Hiina võib olla valmis minema Venemaa retoorilisest, poliitilisest või diplomaatilisest toetamisest kaugemale ja aitama teda pea aasta kestnud sõjas Ukraina vastu relvastada.

Täna ABC-s esinedes rõhutas Blinken, et USA president Joe Biden hoiatas oma Hiina kolleegi Xi Jinpingi juba mullu märtsis Venemaale relvade saatmise eest.

Sestsaati on «Hiina olnud ettevaatlik, et mitte seda piiri ületada, sealhulgas hoidunud müümast surmavaid relvasüsteeme lahinguväljal kasutamiseks», ütles probleemiga tuttav allikas.

Müncheni konverentsil osalenud vabariiklasest senaator Lindsey Graham ütles, et Hiina poolt oleks tõsine viga anda Venemaale relvi.

Tema sõnul võrduks see praegu sarnane piletite ostmisega juba uppuvale Titanicule.

Hästi informeeritud välispoliitika pistrikuna tuntud Graham ütles samuti, et tal on kindlaid viiteid sellele, et USA teatab peagi plaanist koolitada välja Ukraina hävitajapiloote.