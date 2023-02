Rootsi ja Soome üheaegne NATO-liikmesus on tähtis strateegiliselt

«Soome ja Rootsi toodavad julgeolekut. Meil on oma maailmanurgas võimeid, millest saavad kasu kõik NATO riigid, sealhulgas Türgi.

Riigid esitasid NATO liikmeks saamise taotluse mullu mais korraga ning on alati rõhutanud soovi ka üheaegselt alliansiga ühineda. Soome ja Rootsi liikmesusel on aga puudu Türgi ja Ungari ratifitseerimisprotokollid.

Erineval ajal NATO-ga ühinemise võimalus tõusis kõne alla eelmisel kuul, kui Türgit vihastas koraanipõletamine Stockholmis. Ankara on andnud mõista, et on valmis Soome liikmesuse ratifitseerima enne Rootsit.