POSTIMEES MÜNCHENIS ⟩ Kallas: Putini lähikondsed peavad saama juba praegu signaali, et nad pannakse vastutama

Kolmas on see, mille kohta alati küsitakse: kas Euroopa ühtsus nüüd laguneb. Kas nüüd on jälle kõik erinevates suundades jooksmas. See on alati küsimus.

Ma olen öelnud, et ei, me oleme koos, aga on tõsi, et kui mullu 24. veebruaril väga paljud [läänes] ütlesid, et me olime naiivsed, me oleksime pidanud teid kuulama, siis natuke on tulemas seda tagasi seda, et jah-jah, siis me oleksime pidanud teid kuulama, aga praegu oleme meie need täiskasvanud toas, kes teavad, kuidas asjad on.