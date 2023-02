IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Vene üksused lähenevad Bahmuti seni kõige ohutumale varustusteele

Luhanski operatiivsuunal jätkub Vene okupantide surve Hrjanõkivka küla poolt lõunasse piki Oskili jõe joont, kuid hetkel nad seal ei edene. Svatove lõigus on Vene vägede kontsentratsioon väga suur, kuid Ukraina üksuste positsioonid on kindlamad – seal käib okupantide arvukuse metoodiline vähendamine kaudtulega. Sisuliselt positsioonilahingud, väikese positiivse trendiga.

Kreminna metsades lõuna pool on olukord keerulisem. Vene okupandid püüavad rünnata soomusautode toel ukrainlaste positsioone, metsasel maasikul see neil alati nii ei õnnestu, sest tehnika jaoks on läbitavus raskendatud. See hoiab neid pisut tagasi.