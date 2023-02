Peking taunis USA väiteid Venemaa võimaliku relvastamise kohta

USA välisminister Antony Blinken ütles usutluses telekanalile CBS, et Hiina «kaalub praegu» Moskvale surmava toetuse andmist nii laskemoona kui ka relvade näol.

Wang kinnitas, et Peking etendab konstruktiivset rolli ja toetab kindlalt dialoogi. «Hiina seisukoha Ukraina küsimuses saab kokku võtta ühe lausega, see on kutsumine rahule ja dialoogile,» ütles Hiina välisministeeriumi kõneisik.