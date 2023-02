SANKTSIOONID KASUKATELE ⟩ Moskva jõukate prouade najal elanud Kreeka köösnerid otsivad Venemaal tööd

Kuigi karusnahatööstus on maailmas teinud viimastel aastakümnetel loomaõiguslaste kampaania tulemusel vähikäiku, siis riikides nagu Venemaa ja Hiina on uhked kasukad jätkuvalt populaarsed. Tänu ekspordile just Venemaale nautis Kreeka karusnahatööstus suurt edu, kuni ELi sanktsioonid luksuskaupadele tegid sellele mullu lõpu.