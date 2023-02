Kiivrid peas ja taskulambid käes sisenevad päästjad kokkuvarisenud majja maavärinast räsitud Antakya linnas Türgis. Nende eesmärk on päästa Asghar ja Nouma – kaks rusude alla lõksu jäänud pulli.

Naine ise peab ennast tegelikult õnnelikuks: tema peres ei saanud keegi viga, mis siis et nüüd elavad nad kuuekesi oma aias telgis. Ometi on Yenocak ärevil, sest tema tavaliselt muidu lärmakad pullid on järsku jäänud väga vaikseks.