IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Venelaste kaotused Bahmuti rindelõigul on ületamas Teise maailmasõja operatsioonide omasid

Bahmuti rindel näitasid ukrainlased, et paanikaks pole põhjust – Vene okupantide läbimurdekatsel linnast põhjas võeti hoogu maha. Strateegilise kommunikatsiooni mõttes on Bideni saabumine Kiievisse ning Poolas jätkuv Euroopa turnee sedavõrd tugev käik, et ükskõik millised Putini jätkusõnumid on selle kõrval juba kahvatunud, kirjutab Igor Taro oma sotsiaalmeedias ilmuvas Ukraina päevikus.