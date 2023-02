Austraalia vastuluurejuht hoiatas enneolematu spionaažiohu eest

Mitmed riigid on spioneerinud ja kasutanud välismaist mõju, et edendada oma huve ning õõnestada Austraalia omi, ütles Austraalia julgeoleku- ja luureorganisatsiooni (ASIO) peadirektor Mike Burgess oma ülevaate 21-leheküljelises kõnes.

«Kasutatakse spioneerimist, et varjatult mõista Austraalia poliitikat ja otsustusprotsesse, meie liite ja partnerlusi ning meie majanduslikke ja poliitilisi prioriteete,» ütles Burgess.

«Rohkem välismaiseid luureteenistusi, rohkem spioone, rohkem sihikule võtmisi, rohkem kahju, rohkem ASIO juurdlusi, rohkem ASIO nurjatud juhtumeid,» lausus ta. «Minu seisukohast lähtudes on tunne nagu käiks käsitsivõitlus.»

ASIO on paljastanud ka kava värvata pikemas perspektiivis Austraalia ajakirjanikke täiel määral kinni makstud «õppereisidele» võõrriikidesse. Samuti on agentuur hoidnud silma peal endistel Austraalia sõjaväelastel, kes on valmis müüma oma kogemust ja ekspertiisi võõrvõimude esindajatele, lisas Burgess.