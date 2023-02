Moldova peaminister pooldab Vene operatiivrühma lahkumist Transnistriast

«Moldova osaleb protsessis, mis näeb ette Transnistria küsimuse eranditult rahumeelse lahendamise. See tähendab, et Venemaa peab oma väe välja viima, toimetama minema oma relvad ja laskemoona. Venemaa on võtnud endale kohustuse seda teha ja rohkem kui üks kord. Peame veenduma, et Venemaa täidab lubaduse. See tähendab demilitariseerimist,» ütles Recean täna ajakirjanikele.